'Пригощає 46 бригада, обляпуйтесь': десантники зупинили три колони окупантів на Донбасі

46-та окрема аеромобільна бригада продемонструвала зразкову координацію та ефективність застосування різних видів зброї. Завдяки розвідданим, артилерійському вогню та точним ударам FPV-дронів, десантники знищили кілька колон російської бронетехніки, що рухалися різними маршрутами.

Як повідомили в Telegram-каналі бригади, окупанти випустили колони техніки через поля й населені пункти Донбасу. Зрештою, бойовики втратили дев’ять бронемашин і танків.

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Подія сталася 14 серпня. Аеророзвідники бригади викрили 15 одиниць бойової техніки ворога.

"Ворог вирушив на нас трьома колонами, а ми гостинно зустріли їх. Тож, обіднє меню для росіян було таким: на перше ми запропонували "гаряче з олівців" РСЗВ; на друге для витончених гурманів було подано артилерію із соусом від ПТРК; повітряним десертом стали FPV", – пожартували у 46 ОАЕМБр.

Зазначається, що після такого "пригощання" на землі українського Донбасу залишилися "відпочивати" 7 БТР і два танки.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію рф з боку Сумщини.

14 серпня 2024 року бійці ЦСО А СБУ в Курській області захопили ротний опорний пункт, що був розгалуженим та укріпленим з усіх боків. За один раз в полон потрапило 102 військовослужбовці російської армії.

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