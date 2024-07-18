Україна – на піку спеки: синоптики сказали, коли чекати на похолодання

Український гідрометеорологічний центр повідомив про температурні рекорди, що були встановлені 17 липня 2024 року. Відомство зауважило, що денні температури повітря в деяких областях "побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати".

За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 1-3 градуси за Цельсієм. Однак спека триватиме й надалі.

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Синоптики прогнозують, що температура повітря у південній частині, східних, більшості центральних областей вдень 18 липня місцями буде "надзвичайною" – до 42 градусів. Прохолодніше буде на решті території – 27-32 градуси, а у західних областях до 28°C.

Карта спеки в Україні. Джерело: meteoprog.com

Синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що від п'ятниці, 19 липня, температура повітря не підвищуватиметься до 40 градусів. У ніч на п'ятницю очікується до 22 °C, вдень до 33 °C.

У суботу, 20 липня, температура повітря вдень становитиме від 29 до 34°C, на півдні до 37 °C.

У неділю, 21 липня, очікується нестійка погода з локальними дощами, щоправда, лише в західних областях. От на решті країни – без опадів. Температура повітря вдень від 33 до 38 °C.

Синоптиця Наталка Діденко зауважила, що України нині на піку спеки.

"Сьогодні фактично всі ми знаходимося на вершині, всі ми - свідки піка спеки… 18-го липня, зниження температури повітря торкнеться Житомирщини, Київщини та Чернігівщини, частково Вінниччини, Черкащини. Температура повітря вдень у цих областях з'їде до +29+32 градусів", – повідомила вона.

З її словами, трохи прохолодніше буде впродовж 19, 20 та 21 липня – "поступово температура повітря знизиться до +30+34 градусів".

У Києві, за її словами, 18 липня очікується 30 градусів, а у п'ятницю – 28.

"Спека в Україні ще не минає, проте надзвичайну спеку чемно, попід руки, просимо на вихід. Ми з вами цей спекотний пік разом досягли - разом і спустимося у затишні любі долини комфортнішої температури повітря. Ще трохи", – резюмувала Діденко.

Нагадаємо, смертельна спека може знищити п'ять регіонів на планеті.

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