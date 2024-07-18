Украина – на пике жары: синоптики сказали, когда ждать похолодания

Украинский гидрометеорологический центр сообщил о температурных рекордах, установленных 17 июля 2024 года. Ведомство отметило, что дневные температуры воздуха в некоторых областях "побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты".

По данным метеорологических станций, зафиксированы превышения на 1-3 градуса по Цельсию. Однако жара будет продолжаться и дальше.

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Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в южной части, восточных, большинства центральных областей днем 18 июля местами будет "чрезвычайной" – до 42 градусов. Прохладнее будет на остальной территории – 27-32 градуса, а в западных областях до 28°C.

Карта жары в Украине. Источник: meteoprog.com

Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что с пятницы, 19 июля, температура воздуха не будет повышаться до 40 градусов. В ночь на пятницу ожидается до 22°C, днем до 33°C.

В субботу, 20 июля, температура воздуха будет днем от 29 до 34°C, на юге до 37°C.

В воскресенье, 21 июля, ожидается неустойчивая погода с локальными дождями, правда, только в западных областях. Вот на остальной стране – без осадков. Температура воздуха от 33 до 38 °C.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что Украина сейчас на пике жары.

"Сегодня фактически все мы находимся на вершине, все мы – свидетели пика жары… 18 июля, снижение температуры воздуха коснется Житомирщины, Киевщины и Черниговщины, частично Винницкой, Черкасской. Температура воздуха днем в этих областях съедет до +29+32 градусов", – сообщила она.

По ее словам, немного прохладнее будет в течение 19, 20 и 21 июля - "постепенно температура воздуха снизится до +30+34 градусов".

В Киеве, по ее словам, 18 июля ожидается 30 градусов, а в пятницу – 28.

"Жара в Украине еще не проходит, однако чрезвычайную жару вежливо, под руки, просим на выход. Мы с вами этот жаркий пик вместе достигли - вместе и спустимся в уютные долины более комфортной температуры воздуха. Еще немного", — резюмировала Диденко.

Напомним, смертельная жара может уничтожить пять регионов планеты.

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