Україна отримала 4,8 млрд доларів від Світового банку - Шмигаль

Україна отримала $4,8 мільярда від Світового банку в рамках проєкту PEACE, який спрямований на підтримку реформ, соціальної сфери, охорони здоров’я та відновлення.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку, створений для допомоги Україні. Кошти будуть спрямовані на реалізацію реформ, розвиток соціальної та освітньої сфер, охорони здоров’я, підтримку агровиробників і проєкти відновлення", – зазначив Шмигаль.

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За його словами, з початку повномасштабної війни Україна отримала майже $50 мільярдів через різні механізми Світового банку.

Глава уряду висловив подяку Світовому банку за активну участь і підтримку, яка сприяє зміцненню України.

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