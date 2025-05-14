Україна пройшла у фінал Євробачення-2025

13 травня у швейцарському Базелі стартував головний музичний конкурс року — Євробачення-2025. За підсумками першого півфіналу представники України, гурт Ziferblat, пройшли до наступного етапу й вже 17 травня виступлять у фіналі, борючись за перемогу.

До фіналу також вийшли представники таких країн: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія та Португалія. Про це пише Таблоід.

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Перші 10 фіналістів Євробачення-2025 вже визначено:

Результати. Джерело: Eurovision Instagram

Під час півфіналу глядачі мали нагоду побачити також виступи Іспанії, Італії та Швейцарії. Ці країни автоматично потрапляють до фіналу згідно з правилами конкурсу, тому не брали участі в боротьбі на попередніх етапах.

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