Українська тенісистка Котляр приголомшила суперницю на турнірі в Туреччині

На тенісному турнірі ITF W35 в турецькій Анталії, що проходить на ґрунтовому покритті, молода українка Єлизавета Котляр здобула гучну перемогу, яка може стати знаковою у її кар’єрі. У матчі 1/8 фіналу вона зуміла обіграти більш рейтингову й досвідченішу чешку Лауру Самсон — п’яту сіяною на турнірі та 338-у ракетку світу. Для Котляр, яка лише починає свій шлях у дорослому тенісі й нині перебуває на 855-й позиції рейтингу WTA, такий результат є справжнім проривом.

Початок матчу не обіцяв українці нічого хорошого — перший сет вона програла 2:6. Але далі все змінилося. У другому сеті Котляр діяла майже безпомилково й не дала суперниці жодного шансу, вигравши його "всуху" — 6:0. У вирішальному сеті українка знову була сильнішою, завершивши гру на свою користь з рахунком 6:3. Уже 28 березня на неї чекає чвертьфінальна зустріч із третьою сіяною — угоркою Амаріссою Тот (WTA 301).

Ця перемога важлива не лише для самої Єлизавети, а й для всіх, хто стежить за українським спортом. У той час, коли багатьом молодим спортсменам доводиться тренуватись у нестабільних умовах, такі результати — це свідчення того, що талант і праця здатні подолати будь-які перепони. І хоч Котляр ще не є знаним ім’ям, вона вже змушує про себе говорити вголос.

Цікаво, що цього ж ігрового дня з турніру вибула інша українка — Анастасія Соболєва, перша сіяна змагань. Вона поступилася в двох партіях болгарці Дениславі Глушковій — 2:6, 6:7. І хоча поразки трапляються з кожним, на контрасті успіх Котляр виглядає ще вагомішим. Її впевнена гра, зібраність у важливі моменти й бойовий настрій — усе це справило враження навіть на скептиків.

Спортивні історії такого типу надихають. Вони нагадують, що в кожному турнірі є шанс для тих, хто не боїться боротися. І хай це не фінал і не титул, але для тих, хто вболіває за молодь і стежить за розвитком українського тенісу, поява нового імені — завжди хороша новина. А для самої Котляр — це крок уперед, який може змінити її кар’єру.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!