Українські артилеристи потужно знищили 'Урал' окупантів (відео)

Українські військові продовжують нищити техніку росіян та особовий склад окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 40-ої окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта ліквідували "Урал" ЗС рф.

Артилеристам допомагали військові з 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Про це повідомили у пресслужбі з'єднання у Facebook.

"Громом і полум'ям. Знищено "Урал" "орків"", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, що окупанти розташували "Урал" поблизу лісосмуги. На наступних кадрах видно, як артилеристи завдали влучний удар завдяки отриманих з безпілотника координат.

Відео дня

Точний час та місце знищення російського "Уралу" не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

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