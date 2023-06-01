Українські військові дронами підірвали російські міномети (відео)

Українські військові на різних ділянках фронту продовжують нищити техніку окупантів та живу силу загарбників. Зокрема, бійці батальйону К-2 із 54-ї окремої Механізованої бригади Збройних сил України вразили позицію російських мінометників.

Для цього були застосовані дрони-камікадзе. Підрозділ опублікував відеозапис на своєму YouTube-каналі.

"Цілі для ураження можуть бути абсолютно різними – від ворожого мотоблока до 120-мм міномета, ба навіть двох. Спершу до роботи приступив розрахунок дронів-камікадзе, та після плідного дня це була остання пташка в арсеналі. Потім долучилась її Величність великокаліберна артилерія. Результати на відео", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Читайте також: На Таврійському напрямку ЗСУ знищили більш як роту російських солдатів та їхню техніку (відео)

Аеророзвідники виявили два міномети калібру 120-мм, що були розташовані поблизу на залізничній станції. Українські військові скерували до цього місця два ударні FPV-дрони від організації "Ескадрон".

БПЛА по черзі влетіли в гармати та підірвали міномети влучними ударами. На відео можна побачити, що після цього українські військові завдавали ударів по позиціях окупантів з артилерії.

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!