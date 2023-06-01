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Війна в Україні

Українські військові дронами підірвали російські міномети (відео)

Максим Карпенко

Українські військові дронами підірвали російські міномети (відео)

Українські військові на різних ділянках фронту продовжують нищити техніку окупантів та живу силу загарбників. Зокрема, бійці батальйону К-2 із 54-ї окремої Механізованої бригади Збройних сил України вразили позицію російських мінометників.

Для цього були застосовані дрони-камікадзе. Підрозділ опублікував відеозапис на своєму YouTube-каналі.

"Цілі для ураження можуть бути абсолютно різними – від ворожого мотоблока до 120-мм міномета, ба навіть двох. Спершу до роботи приступив розрахунок дронів-камікадзе, та після плідного дня це була остання пташка в арсеналі. Потім долучилась її Величність великокаліберна артилерія. Результати на відео", – йдеться у повідомленні.

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Аеророзвідники виявили два міномети калібру 120-мм, що були розташовані поблизу на залізничній станції. Українські військові скерували до цього місця два ударні FPV-дрони від організації "Ескадрон".

БПЛА по черзі влетіли в гармати та підірвали міномети влучними ударами. На відео можна побачити, що після цього українські військові завдавали ударів по позиціях окупантів з артилерії.

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

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Війна в Україні