Украинские военные дронами взорвали российские минометы (видео)

Украинские военные на разных участках фронта продолжают уничтожать технику оккупантов и живую силу захватчиков. В частности, бойцы батальона К-2 из 54-й отдельной Механизированной бригады Вооруженных сил Украины поразили позицию российских минометчиков.

Для этого были применены дроны-камикадзе. Подразделение опубликовало видеозапись на своем YouTube-канале.

"Цели для поражения могут быть совершенно разными – от вражеского мотоблока до 120-мм миномета, даже двух. Сначала к работе приступил расчет дронов-камикадзе, и после плодотворного дня это была последняя птичка в арсенале. Затем присоединилась ее Величество великокалиберная артиллерия. Результаты на видео", – говорится в сообщении.

Видео дня

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Аэроразведчики обнаружили два миномета калибра 120-мм, находящихся вблизи железнодорожной станции. Украинские военные направили к этому месту два ударных FPV-дрона от организации "Эскадрон".

БПЛА по очереди влетели в пушки и взорвали минометы точными ударами. На видео можно увидеть, что после этого украинские военные наносили удары по позициям оккупантов по артиллерии.

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали отпор оккупантам, попытавшимся атаковать позицию ВСУ.

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