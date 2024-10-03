Українські прізвища: які закінчення домінують у різних областях

Поширеною є думка, що більшість українських прізвищ мають закінчення "-енко", а прізвища на "-ський", "-цький", "-зький" пов'язані виключно з польським походженням. Проте це не зовсім відповідає дійсності.

Як зазначають експерти з газети "Сурма", прізвища із закінченням на "-енко", такі як Бондаренко чи Петренко, не є домінуючими ані в Україні в цілому, ані в окремих її регіонах. Частка носіїв таких прізвищ серед корінного населення коливається від 30% у Чернігівській області (найвищий показник) до 4% у Львівській області (найнижчий показник). У середньому по країні їхня кількість становить близько 15%. Отже, хоча прізвища на "-енко" не є найпоширенішими, їх частка залишається найбільшою.

Друге місце серед українських прізвищ займають ті, що закінчуються на "-ук", наприклад, Дмитрук, Кравчук, Марчук. Вони поширені по всій території України. Приблизно 30% людей з такими прізвищами проживають у Волинській, Рівненській та Житомирській областях.

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На третьому місці серед українських прізвищ – ті, що закінчуються на "-ський", "-цький", "-зький". Існує думка, що такі прізвища є польськими, але це лише поширений стереотип. За твердженням експертів, ці закінчення характерні для багатьох слов'янських народів і вказують на місцевість, звідки походив перший носій прізвища.

Щоб з'ясувати походження таких прізвищ, потрібно зрозуміти, яке місто або регіон вони представляють. Якщо це місцевість у Польщі, то прізвище має польське коріння; якщо ж у Чехії — то його походження чеське. Наприклад, українське прізвище Хорольський вказує на походження з міста Хорол на Полтавщині, Уманський і Шпольський – з Черкаської області, а предки носія прізвища Ніжинський, найімовірніше, походили з Ніжина на Чернігівщині.

Прізвища-іменники займають четверте місце серед українських прізвищ. До таких належать, наприклад, Дуб, Куниця, Стріха, Сало та інші. Вони трапляються по всій території України, однак найбільш поширені в Закарпатській області та на Полтавщині.

Також пропонуємо перевірити своє прізвище у списку, щоб зрозуміти, чи маєте ви іноземне коріння.

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