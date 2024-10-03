Украинские фамилии: какие окончания доминируют в разных областях

Распространено мнение, что большинство украинских фамилий имеют окончание "-енко", а фамилии на "-ський", "-цький", "-зький" связаны исключительно с польским происхождением. Однако это не совсем соответствует действительности.

Как отмечают эксперты из газеты "Сурма", фамилии с окончанием на "-енко", такие как Бондаренко или Петренко, не являются доминирующими ни в Украине в целом, ни в отдельных ее регионах. Доля носителей таких фамилий среди коренного населения колеблется от 30% в Черниговской области (самый высокий показатель) до 4% во Львовской области (самый низкий показатель). В среднем по стране их количество составляет около 15%. Итак, хотя фамилии на "-енко" не являются самыми распространенными, их доля остается наибольшей.

Второе место среди украинских фамилий занимают те, которые заканчиваются на "-ук", например, Дмитрук, Кравчук, Марчук. Они распространены по всей территории Украины. Примерно 30% людей с такими фамилиями проживают в Волынской, Ровенской и Житомирской областях.

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На третьем месте среди украинских фамилий – те, которые заканчиваются на "-ський", "-цький", "-зький". Существует мнение, что такие фамилии являются польскими, но это лишь распространенный стереотип. По утверждению экспертов, эти окончания характерны для многих славянских народов и указывают на местность, откуда происходил первый носитель фамилии.

Чтобы выяснить происхождение таких фамилий, нужно понять, какой город или регион они представляют. Если это местность в Польше, то фамилия имеет польские корни; если же в Чехии – то ее происхождение чешское. Например, украинская фамилия Хорольский указывает на происхождение из города Хорол на Полтавщине, Уманский и Шпольский – из Черкасской области, а предки носителя фамилии Нежинский, скорее всего, происходили из Нежина на Черниговщине.

Фамилии-существительные занимают четвертое место среди украинских фамилий. К таким относятся, например, Дуб, Куниця, Стриха, Сало и другие. Они встречаются по всей территории Украины, однако наиболее распространены в Закарпатской области и на Полтавщине.

Также предлагаем проверить свою фамилию в списке, чтобы понять, есть ли у вас иностранные корни.

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