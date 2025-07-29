Українські посіви знищує сарана: названо рослину, яка рятує урожай

Поки південні та південно-східні регіони України борються з масштабним нашестям сарани, яка вже знищила чимало врожаю на Дніпропетровщині та в Запорізькій області, з’являється все більше розмов про природні альтернативи хімічним методам боротьби зі шкідниками. Одним із таких екологічних способів вважається висівання проса.

Про посіви проса як метод профілактики поширення сарани нагадала телеведуча та блогерка Наталя Підлісна. Цей метод не новий — його використовували ще наші пращури, а сьогодні ефективність проса у стримуванні сарани підтверджують і сучасні наукові дослідження. Сарана уникає просяних полів і не сідає на них. Якщо обмежити посадки по периметру ділянок просом, шкідники просто пролітають повз.

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Цей підхід не лише безпечніший для довкілля, ніж інсектициди, але й набагато універсальніший. Його можуть застосовувати як великі агропідприємства, так і невеликі фермерські господарства. Для приватних садів і дач підійде декоративне просо, яке не лише відлякує сарану, а й має привабливий вигляд. До того ж ця багаторічна рослина невибаглива у догляді — достатньо раз на рік прибрати суху солому.

Фахівці попереджають, що у найближчі тижні комахи можуть поширитися вглиб країни, загрожуючи посівам у Кіровоградській, Полтавській та інших областях. Тому попереджувальні дії стають особливо актуальними. Просо в такому разі здатне виконати подвійну функцію — захистити врожай і водночас зберегти екологічну рівновагу.

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