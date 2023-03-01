Українські снайпери вночі у Бахмуті знищили групу окупантів (відео)

Українські військові знищили групу окупантів, які намагалися рухатися в бік Бахмуту вночі. Ліквідацією ворогів займалися снайпери Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Наший бійцям вдалося знищити сімох окупантів та поранити ще трьох. Про це повідомили на сторінці Командування ССО ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що російські окупанти намагалися непомітно вночі підібратися до українських позицій. Їх виявили наші захисники та ухвалили рішення завдати удару.

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"Влучними пострілами наші снайпери ліквідували росіян: 7 осіб було вбито, ще 3 – поранено", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

На відео можна побачити роботу снайперів через приціл. Зокрема, видно, як вороги пересувають вночі поміж деревами. На наступних кадрах показані влучні постріли українських військових.

Нагадаємо, раніше українські захисники на східному напрямку з дрона вистежили російських окупантів, що облаштовували собі позиції. Ворога було ліквідовано влучним скиданням з безпілотника.

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