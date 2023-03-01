Украинские снайперы ночью в Бахмуте уничтожили группу оккупантов (видео)

Украинские военные уничтожили группу оккупантов, которые пытались двигаться в сторону Бахмута ночью. Ликвидацией врагов занимались снайперы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Нашим бойцам удалось уничтожить семерых оккупантов и ранить еще троих. Об этом сообщили на странице Командования ССО ВСУ в Facebook.

Отмечается, что российские оккупанты пытались незаметно ночью подобраться к украинским позициям. Их обнаружили наши защитники и приняли решение нанести удар.

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"Меткими выстрелами наши снайперы ликвидировали россиян: 7 человек были убиты, еще 3 – ранены", – говорится в сообщении.

Видео дня

На видео можно увидеть работу снайперов через прицел. В частности, видно, как враги передвигают ночью между деревьями. На следующих кадрах показаны меткие выстрелы украинских военных.

Напомним, ранее украинские защитники на восточном направлении из дрона выследили российских оккупантов, обустраивавших себе позиции. Враг был ликвидирован точным сбросом с беспилотника.

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