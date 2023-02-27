ВСУ ликвидировали скрывавшихся под танками оккупантов в районе Угледара (видео)

Украинские военные уничтожали оккупантов в районе Угледара. Россияне пытались прятаться под остатками разбитой техники.

Сначала наши бойцы ликвидировали танки и БМП, а затем приступили к обнаружению живой силы врага. Видео обнародовали в Telegram-канале "Supernova+ Война с россией".

"Угледар... Призраки 155 бригады ТОФ продолжают боевое слаживание и подготовку к сжеганию немецких танков", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть группу оккупантов, пытавшихся спрятаться в небольшой впадине рельефа. В следующий момент украинский военный с беспилотника сбрасывает гранату на врагов.

Видео дня

Также на кадрах видны российские военные, пытавшиеся залезть под груды лома – остатки боевых машин. После попадания гранаты, оккупанты быстро убегают в другое "укрытие".

Напомним, ранее украинские защитники на восточном направлении из дрона выследили российских оккупантов, обустраивавших себе позиции. Враг был ликвидирован точным сбросом с беспилотника.

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