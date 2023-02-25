'Попали прямо в берлогу': бойцы 30 ОМБр показали, как из дрона ликвидировали палатку с россиянами

Украинские защитники из дрона выследили российских оккупантов, обустраивавших себе позиции. Дождавшись, пока враг сведет импровизированную палатку на своих позициях, наши защитники забросали ее боеприпасами из беспилотника.

Кадры своей работы бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского выложили в Фейсбук. На них можно увидеть устроенное российскими боевиками накрытие на позициях. Затем в него прилетает ВОГ из дрона.

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"Дрон 30 ОМБр разбил гранатами палатку россияне. И что мы увидели? Они уже в яме, а рядом – лопаты... Молодцы, хорошо подготовились – даже черных пакетов не надо", – прокомментировали эти кадры бойцы.

Видео дня

Впоследствии они выложили "вторую серию уже легендарного сериала "Оккупанты, яма и лопаты". На этом видео можно увидеть, как аэро-разведчики заметили скрывавшегося в окопе оккупанта под куском какой-то ткани. Возле него лежала лопата. Наши защитники метко сбросили боеприпас русского боевика Он испугался и начал убегать, когда он отполз от окопа к деревьям, его догнал еще один боеприпас из дрона.

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Также аэро-разведчики 30 ОМБр выследили четырех россиян, обустраивавших свои позиции на восточном направлении. Они дождались, пока российские боевики соберутся вместе и сбросили им несколько боеприпасов.

Утраты посреди неприятеля уточняются.

Ранее украинские бойцы показали, как устроили "салют" для наступавших возле Новоселовского российских танкистов.

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