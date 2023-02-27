'Техника горела, как коробки со спичками': бойцы 79 ОДШБр показали ликвидацию вражеских БМП и танка (видео)

Украинские бойцы на одном из наиболее активных направлений фронта ликвидировали несколько российских боевых машин пехоты БМП-3 и вражеский танк. Результаты работы попали на видео.

Стало известно, что по врагу отработали защитники из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады г. Николаева.

Читайте также: российские "мобики" жалуются, что боевики из "ДНР" стреляют по ним (видео)

На кадрах, снятых с высоты птичьего полета с беспилотника, можно увидеть, как враг пытался прорваться к позициям, но его настиг артиллерийский снаряд. Затем на видео показали, как пылали российские боевые машины пехоты и танк врага.

Видео дня

Также в Фейсбуке 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады г. Николаева показали ночное сражение против врага под Марьинкой.

"На днях враг прибег к ночному штурму позиций маруновых беретов из Николаева. Колонна из 4-х единиц техники, состоявшая из танка и трех БМП среди ночи неожиданно начала быстрое движение в направлении переднего края украинских сил обороны. Очевидно, что такими действиями враг пытался заскочить Впрочем, разведка вовремя обнаружила противника и бойцы приняли бой.Одна БМП-2 противника наехала на мину и повреждена уже не могла продолжать движение дальше.Когда к ней подъехала другая боевая машина пехоты для эвакуации десанта, то ее уничтожили. точным выстрелом из противотанкового комплекса "Джавелин", – рассказали наши бойцы.

На кадрах можно увидеть, как боекомплект сдетонировал и боевой машине оторвало башню.

"Ранее поврежденная БМП-2 противника, была добита точными выстрелами из гранатомета. Потеряв в бою сразу две единицы техники вместе с десантом, враг отступил", — добавили защитники.

Напомним, ранее ГУР перехватило разговор российских военных. Оккупанты жалуются, что новоприбывшие солдаты отказываются выполнять боевые задания.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!