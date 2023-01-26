'Не хотят выполнять боевую задачу': оккупанты жалуются на побег русских солдат (видео)

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор российских военных. Оккупанты жалуются, что вновь прибывшие солдаты отказываются выполнять боевые задания.

В частности, россияне скрылись с позиции. Запись разговора была опубликована на странице ГУР МО в Telegram,

"Заводили новеньких. Вот они оттуда с*%№лись, не хотят выполнять боевую задачу. Позиции не потеряны, завели других людей", – жалуется оккупант другому военному преступнику.

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Он рассказывает, что подчиненные отказываются выполнять задания и размышляет, какое придумать для них наказание.

Видео дня

"Как я думаю? Создать их боевую задачу на утро и записать на видео. Они отказываются выполнять – забрать оружие и отправить их к вам туда и под трибунал", – добавляет россиянин.

Его собеседник согласен с предложением и указывает, что вскоре на позицию привезут новых военных.

Напомним, на другом перехвате оккупант жалуется на большое количество лжи от кремлевских пропагандистов.

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