'Не хочуть виконувати бойове завдання': окупанти бідкаються на втечу російських солдатів (відео)

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову російських військових. Окупанти скаржаться, що новоприбулі солдати відмовляються виконувати бойові завдання.

Зокрема, росіяни втекли з позиції. Запис розмови опублікували на сторінці ГУР МО у Telegram,

"Заводили новеньких. Ось вони звідти з*%№лись, не хочуть виконувати бойове завдання. Позиції не втрачені, завели інших людей", – скаржиться окупант іншому військовому злочинцю.

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Він розповідає, що підлеглі відмовляються виконувати завдання та розмірковує, яке вигадати для них покарання.

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"Як я думаю? Створити їх бойове завдання на ранок, й записати на відео. Вони відмовляються виконувати – забрати зброю й відправити їх до вас туди і під трибунал", – додає росіянин.

Його співрозмовник погоджується з пропозицією та вказує, що невдовзі на позицію привезуть нових військових.

Нагадаємо, на іншому перехопленні окупант скаржиться на велику кількість брехні від кремлівських пропагандистів.

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