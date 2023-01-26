У ЗСУ прокоментували, чи готові окупанти до наступу на Запорізькому напрямку

Керівник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євгеній Єрін розповів, чи готові росіяни до наступу на Запорізькому напрямку. За його словами, окупанти не змогли створити там потужне угрупування.

Водночас небезпеку на Запорізькому напрямку становить російська авіація у тимчасово окупованому Криму. Про це Єрін сказав під час брифінгу в Military Media Center.

"На даний час ворог не створив потужного ударного угруповання, яке могло б здійснити наступ на Запорізькому напрямку", – наголосив він.

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Керівник об'єднаного пресцентру Таврійського напрямку зазначив, що окупанти використовують аеродроми на території Криму для завдання ракетних ударів. Також росіян залучають транспортну авіацію для забезпечення своїх військ.

"Також в Криму триває примусова паспортизація населення для можливого використання мешканців як мобілізаційного ресурсу", – додав полковник.

Нагадаємо, раніше Єрін повідомляв, що окупанти готуються відбивати наступ українських військових на Запорізькому напрямку. За його словами, росіяни планують відбити атаку та піти у власний наступ.

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