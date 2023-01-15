'Ворог готується відбивати нашу атаку': у ЗСУ розповіли про підготовку окупантів на Запорізькому напрямку

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Євген Єрін повідомив, що окупанти готуються відбивати наступ українських військових на Запорізькому напрямку. За його словами, росіяни планують відбити атаку та піти у власний наступ.

Окупанти зараз не вчиняють на Запорізькому напрямку активних дій. Про це Єрін сказав у ефірі телеканалу "Еспресо".

Він зазначив, що ситуація на цьому напрямку залишається стабільно складною. Росіяни вдаються до постійних обстрілів українських позицій та цивільної інфраструктури.

Окрім цього, вороги займаються укріпленням оборонних рубежів та роблять мінні загородження.

"Зараз відмічається збільшення обстрілів на Запорізькому напрямку. В цілому ворог готує свої оборонні укріплення, здійснює інженерні обладнання позицій, створює мінні загородження. Також останнім часом відмічається певне посилення підрозділів окупантів на Запорізькому напрямку в цілому, що може свідчить про те, що ворог готується відбивати нашу атаку, але з подальшим переходом у контрнаступ", – розповів Єрін.

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Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков спрогнозував, що росія знову готує наступ на весну. На його думку, зараз вони намагаються зібрати всі сили та боєприпаси.

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