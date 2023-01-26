В ВСУ прокомментировали, готовы ли оккупанты к наступлению на Запорожском направлении

Руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин рассказал, готовы ли россияне к наступлению на Запорожском направлении. По его словам, оккупанты не смогли создать там мощную группировку.

В то же время, опасность на Запорожском направлении представляет российская авиация во временно оккупированном Крыму. Об этом Ерин сказал во время брифинга в Military Media Center.

"В настоящее время враг не создал мощную ударную группировку, которая могла бы осуществить наступление на Запорожском направлении", – подчеркнул он.

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Руководитель объединенного пресс-центра Таврического направления отметил, что оккупанты используют аэродромы на территории Крыма для нанесения ракетных ударов. Также россиян привлекают транспортную авиацию для обеспечения своих войск.

"Также в Крыму идет принудительная паспортизация населения для возможного использования жителей в качестве мобилизационного ресурса", – добавил полковник.

Напомним, ранее Ерин сообщал, что оккупанты готовятся отражать наступление украинских военных на Запорожском направлении. По его словам, россияне планируют отбить атаку и пойти в собственное наступление.

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