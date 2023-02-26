'Мы – расходный материал': российские 'мобики' жалуются, что боевики из 'ДНР' стреляют по ним (видео)

Российские мобилизованные записали обращение с жалобами к президенту рф владимиру путину. Солдаты из Иркутской области полка 1439 г. жалуются на командование так называемой "днр".

По словам мобилизованных, боевики стреляют по ним, если россияне отказываются умирать на фронте. Видео обращения было опубликовано в сети.

Россияне просят "разобраться" с приказами командования так называемой "днр", которые они считают беззаконными и уголовными. В частности, мобилизованные без подготовки бросили штурмовать украинские позиции.

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Видео дня

"Командование напрямую говорит, что мы – расходный материал. Командиры из "днр" стреляют из пулеметов по нашим мобилизованным, поскольку (солдаты, – ред.) отказываются идти в штурмовые подразделения. Командованию безразличны наши жизни. Командование уже шестой раз заполняет свой штат новыми мобилизованными. Просим помощи. Обращаться больше некуда", – жалуются россияне.

Отмечается, что это уже не первое обращение оккупантов из полка 1439 года. Ранее россияне пытались достучаться до военного командования РФ заявлениями, что их батальон практически уничтожен.

Напомним, ранее ГУР перехватило разговор российских военных. Оккупанты жалуются, что новоприбывшие солдаты отказываются выполнять боевые задания.

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