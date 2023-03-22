Українські танкісти показали, як успішно нищать окупантів на сході України (відео)

В Україні триває повномасштабна війна в Україні. Наші захисники продовжують відвойовувати кожен метр землі та нещадно ліквідовувати російських окупантів.

Нову партію ворогів знищили на сході. Про це повідомили на Facebook-сторінці 17-ої окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка.

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"Наші танкісти нищать окупантів на Сході", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зауважимо, що Бахмутський напрямок досі залишається одним з найгарячіших на фронті. Воїни ЗСУ невпинно працюють задля перемоги та миру у наших домівках.

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Нагадаємо, що бійці 110 Окремої механізованої бригади показали ведення бою на бронетранспортерах M-113 і YPR-765 на Бахмутському напрямку.

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