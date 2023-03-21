Ранок починається з кави та вогню: бійці-штурмовики показали свій день на фронті під Бахмутом (відео)

Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на фронті. Там українські захисники тримають оборону, ведуть контактні бої, стримують наступ росіян та відвойовують кожен метр землі.

Бійці штурмового батальйону показали кадри зі свого побуту, коли ранок починається і з вогню, і з кави. Про це йдеться на Facebook-сторінці 3 окремої штурмової бригади.

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"Коли ранок починається і з кави, і з вогню по росіянах. Це день на фронті під Бахмутом. Кадри від бійців 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр", – зазначили військові.

Відео дня

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Нагадаємо, спецпризначенці Служби безпеки України наближають нашу перемогу, ліквідовуючи живу силу ворога та техніку. За одну ніч захисники "мінуснули" десять російських танків та один бронетранспортер.

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