Утро начинается с кофе и огня: бойцы-штурмовики показали свой день на фронте под Бахмутом (видео)

Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Там украинские защитники держат оборону, ведут контактные бои, сдерживают наступление россиян и отвоевывают каждый метр земли.

Бойцы штурмового батальона показали кадры из своего быта, когда утро начинается и с огня, и с кофе. Об этом говорится на Facebook-странице 3-й отдельной штурмовой бригады.

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"Когда утро начинается и с кофе, и с огня по россиянам. Это день на фронте под Бахмутом. Кадры от бойцов 2-го штурмового батальона 3 ОШБр", – отметили военные.

Видео дня

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Спецназовцы Службы безопасности Украины приближают нашу победу, ликвидируя живую силу врага и технику. За одну ночь защитники "минуснули" десять российских танков и один бронетранспортер.

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