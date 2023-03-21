Обстрелы, опасность и ликвидированные "вагнеровцы": пограничники показали адские будни в Бахмуте (видео)
Украинские пограничники на передовой с оптимизмом воспринимают адские испытания, которые несет враг или непогода. Защитники находятся в постоянной опасности, но продолжают уничтожать оккупантов.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Там показали, как бойцы ведут контактные бои с врагом и борются с плохими погодными условиями.
Читайте также: Военные показали, как ведут бой с оккупантами на бронетранспортерах в районе Бахмута
"Адские будни пограничников в Бахмуте - обстрелы, опасность, поддержка и ликвидированные вагнеровцы", – так подписали видео пограничники, опубликованном в Telergam-канале.
Читайте также: Бойцы ВСУ показали прицельное уничтожение российской пехоты, пытавшейся спрятаться (видео)
"Талый снег заливает блиндаж? Не беда, после утреннего какао будем разводить карасей", – отметили пограничники.
Читайте также: Морские пехотинцы показали контактный бой с оккупантами на одном из самых горячих участков фронта на Донбассе
Спецназовцы Службы безопасности Украины приближают нашу победу, ликвидируя живую силу врага и технику. За одну ночь из охранники "минунули" десять российских танков и один бронетранспортер.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!