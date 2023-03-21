Обстрелы, опасность и ликвидированные "вагнеровцы": пограничники показали адские будни в Бахмуте (видео)

Украинские пограничники на передовой с оптимизмом воспринимают адские испытания, которые несет враг или непогода. Защитники находятся в постоянной опасности, но продолжают уничтожать оккупантов.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Там показали, как бойцы ведут контактные бои с врагом и борются с плохими погодными условиями.

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"Адские будни пограничников в Бахмуте - обстрелы, опасность, поддержка и ликвидированные вагнеровцы", – так подписали видео пограничники, опубликованном в Telergam-канале.

Видео дня

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"Талый снег заливает блиндаж? Не беда, после утреннего какао будем разводить карасей", – отметили пограничники.

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Спецназовцы Службы безопасности Украины приближают нашу победу, ликвидируя живую силу врага и технику. За одну ночь из охранники "минунули" десять российских танков и один бронетранспортер.

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