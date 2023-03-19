Морские пехотинцы показали контактное сражение с оккупантами на одном из самых горячих участков фронта на Донбассе (видео)

Одесские морские пехотинцы продолжают внушать ужас у окупантов. Они искусно и последовательно их ликвидируют.

Видео уничтожения врагов показали на Facebook-странице 35-й отдельной бригады морской пехоты им.контрадмирала Михаила Остроградского. Там зафиксировано контактное сражение с оккупантами.

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"На видео зафиксирован контактный бой с противником на одном из самых горячих участков на Донетчине. Расстояние до р*шистов иногда составляло 50-100 метров", – говорится в сообщении.

Видео дня

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Напомним, что украинские военные продолжают приближать победу Украины, насыпая оккупантам свинца. Так, вражеские позиции обстреляли зенитчики 5-й Отдельной штурмовой бригады и зафиксировали все на видео.

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