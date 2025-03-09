Українські водії можуть бути оштрафовані за чужі порушення: що треба знати

Колишні власники автомобілів часто отримують штрафи за порушення, скоєні новими власниками, через те, що автомобіль не був переоформлений в реєстрах МВС. Юристи пояснюють, що штрафи, зафіксовані камерами, надсилаються на адресу особи, яка вказана в реєстрах як власник транспортного засобу.

Якщо машина була продана за генеральною довіреністю, але переоформлення не було зроблено, штрафи можуть залишитися за попереднім власником. Про це пише ТСН.

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Як вирішити проблему:

Зв'язатися з новим власником. Поясніть ситуацію і запропонуйте йому звернутися до поліції для підтвердження порушення, подачі заяви і сплати штрафу. Оформити нового власника. Новий власник може зареєструвати себе через електронний кабінет водія або у сервісному центрі МВС, що переведе відповідальність на нього. Скасувати довіреність. Якщо новий власник не співпрацює, відкличте довіреність через нотаріуса, щоб припинити його право користуватися автомобілем. Правильне оформлення угоди. Для уникнення таких ситуацій у майбутньому, оформляйте угоди через сервісні центри МВС.

Продаж автомобіля за дорученням може бути зручним, але має свої ризики. Найбезпечніший варіант – повне переоформлення автомобіля через МВС, що дозволить уникнути штрафів і неприємних ситуацій.

Нагадаємо, водіїв в Україні можуть оштрафувати, навіть якщо вони не порушували ПДР.

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