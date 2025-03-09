Украинские водители могут быть оштрафованы за чужие нарушения: что надо знать
Бывшие владельцы автомобилей часто получают штрафы за нарушения, совершенные новыми владельцами из-за того, что автомобиль не был переоформлен в реестрах МВД. Юристы объясняют, что штрафы, зафиксированные камерами, направляются в адрес лица, указанного в реестрах как владелец транспортного средства.
Если машина была продана по генеральной доверенности, но переоформление не было сделано, штрафы могут остаться предыдущим владельцем. Об этом пишет ТСН.
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Как решить проблему:
- Связаться с новым владельцем. Объясните ситуацию и предложите ему обратиться в полицию для подтверждения нарушения, подачи заявления и уплаты штрафа.
- Оформить нового владельца. Новый владелец может зарегистрировать себя через электронный кабинет водителя или в сервисном центре МВД, что переведет ответственность на него.
- Отменить доверенность. Если новый владелец не сотрудничает, отзовите доверенность по нотариусу, чтобы прекратить его право пользоваться автомобилем.
- Правильное оформление сделки. Во избежание таких ситуаций в будущем оформляйте сделки через сервисные центры МВД.
Продажа автомобиля по доверенности может быть удобной, но имеет свои риски. Самый безопасный вариант – полное переоформление автомобиля через МВД, что позволит избежать штрафов и неприятных ситуаций.
Напомним, водителей в Украине могут оштрафовать, даже если они не нарушали ПДД.
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