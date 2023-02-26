Українські військові з мінометів знищили піхоту ворога на Донбасі (відео)

Морські піхотинці Збройних сил України з мінометів знищили ворожу піхоту на Донеччині. Російські військові намагалися атакувати позиції наших захисників.

Ліквідацією окупантів займалися бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського разом із "пташками" 503-го окремого батальйону морпіхів. Відео опублікували на сторінці 36-ї ОМБр у Facebook.

"Мінометний розрахунок 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського разом з "пташками" 503 Окремий батальйон морської піхоти вдало відпрацював по рашистах на Донеччині", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

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На відео можна побачити, як окупанти пересуваються зі зброєю у бік українських позицій, щоб штурмувати їх. Російські військові намагаються ховатися за деревами.

На наступних кадрах видно, як наші бійці завдають влучних ударів з мінометів, отримавши інформацію про місце розташування ворога від операторів дронів.

"Денний 120-мм пекельний запал морпіхи закріпили контрольним нічним, відправляючи російську піхоту на концерт Кобзона", – додали українські військові.

Нагадаємо, раніше українські захисники на східному напрямку з дрона вистежили російських окупантів, що облаштовували собі позиції. Ворога було ліквідовано влучним скиданням з безпілотника.

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