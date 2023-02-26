Украинские военные из минометов уничтожили пехоту врага на Донбассе (видео)

Морские пехотинцы Вооруженных сил Украины из минометов уничтожили вражескую пехоту в Донецкой области. Российские военные пытались атаковать позиции наших защитников.

Ликвидацией оккупантов занимались бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Билинского вместе с "птичками" 503-го отдельного батальона морпехов. Видео опубликовали на странице 36-й ОМБр в Facebook.

"Минометный расчет 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского вместе с "птичками" 503 Отдельный батальон морской пехоты удачно отработал по рашистам в Донецкой области", – говорится в сообщении.

Видео дня

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На видео можно увидеть, как оккупанты передвигаются с оружием в сторону украинских позиций, чтобы штурмовать их. Российские военные пытаются прятаться за деревьями.

На следующих кадрах видно, как наши бойцы наносят меткие удары с минометов, получив информацию о местоположении врага от операторов дронов.

"Дневной 120-мм адский пыл морпехи закрепили контрольным ночным, отправляя российскую пехоту на концерт Кобзона", – добавили украинские военные.

Напомним, ранее украинские защитники на восточном направлении из дрона выследили российских оккупантов, обустраивавших себе позиции. Враг был ликвидирован точным сбросом с беспилотника.

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