'Сказали, что это ничего не значит': пленный оккупант рассказал, как его мобилизовали с раком легких

Украинские защитники пленили российского боевика. Выяснилось, что его мобилизовали, несмотря на рак легких.

Во время разговора с украинскими защитниками 47-летний пленный рассказал, что его зовут Кравцов Андрей Юрьевич, он является уроженцем Донецкой области. Оккупационные власти Донбасса мобилизовали его в феврале 2022 и отправили в 109 мотострелковый полк.

Кравцов говорит, что в августе 2022 он проходил медкомиссию на предприятии, где работал. Там ему диагностировали рак правого легкого и предложили операцию, однако он отказался.

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Затем 24 февраля, в день начала полномасштабного российского вторжения, он получил повестку. Взяв с собой справку, которая больна раком, он пошел в военкомат. Там мужчине сказали: "Это ничего не значит, вы будете участвовать в учениях. Это будет собрание трехмесячное, вы будете на собрании".

"И меня забрали, сказали: если вы не придете, мы вас будем преследовать. Меня мобилизовали… Я воевал в селе Калининском Херсонской области", – рассказал он.

Пленный говорит, что последний раз к врачу обращался в декабре 2022 года, это было в Донецке. Врач вроде бы отказался подтверждать ему диагноз рак легких и сказал, что ему нужна только операция. "Я отказался от операции и врач отправил меня снова в войска", – говорит мужчина.

Он также рассказал, что перед тем, как попал в плен в Новобахмутовке, был в составе отдельного батальона российских войск "Шторм".

Нашим военным пленник сказал, что среди российских боевиков ширится мнение, что этот батальон расформируют, "потому что очень большие потери".

"Настроения панические, воевать никто не хочет", – резюмировал оккупант.

Ранее украинские защитники пленили вагнеровца, который был весь татуированный нацистскими символами. Однако сам он заявлял, что воюет в Украине против "нацистов".

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