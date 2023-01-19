Вагнеровец с нацистской символикой на теле рассказал, как искал в Украине 'нацистов' (видео допроса)

Украинские защитники взяли в плен очередного российского боевика. В ходе допроса выяснилось, что он попал на войну в Украине в составе частной военной компании "Вагнер".

Во время допроса пленный вагнеровец рассказал, что его зовут Ваполов Вадим Вадимович, номер жетона К47210. "Приехал бороться с нацистами", – заявил он.

У него спросили: "Ты боец вагнера?", на что Ваполов ответил: "Да, я из ЧВК "Вагнер".

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Перед камерой боевик из россии стоял обнаженным по пояс. На его теле было много татуировок как на груди, так и на спине. Все они содержали свастику, которую использовали германские нацисты.

В частности, на груди и спине вагнеровца были наколоты кресты с загнутыми на 90 градусов концами лучей. Такие же использовали немцы во время Второй мировой войны. Они означали принадлежность "к "арийской расе".

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