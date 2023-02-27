Українські військові ліквідували два десятки окупантів у районі Бахмута (відео)

Українські військові знищили близько двох десятків окупантів на Бахмутському напрямку. Російські військові з ПВК "Вагнер" намагалися штурмувати позиції наших бійців.

Ліквідацією ворога займалися військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади. Відео опублікували на каналі 1-го механізованого батальйону 3-ї ОШБр у Telegram.

Повідомляється, що успішно уразити живу силу противника вдалося за допомогою мінометних розрахунків 1-го механізованого батальйону та артилерійського дивізіону "Команда Постріл".

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Відео дня

"Контракт окончен. Це кадри спільної роботи "Команди-Постріл" та мінометів 1-го мехбату 3 ОШБр. А скільки мертвих вагнерів нарахували ви?" – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити кадри розвідки поля бою після бойових дій. Українські військові нарахували щонайменше 17 ліквідованих російських окупантів.

Нагадаємо, раніше українські захисники на східному напрямку з дрона вистежили російських окупантів, що облаштовували собі позиції. Ворога було ліквідовано влучним скиданням з безпілотника.

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