Украинские военные ликвидировали два десятка оккупантов в районе Бахмута (видео)

Украинские военные уничтожили около двух десятков оккупантов на Бахмутском направлении. Российские военные из ППК "Вагнер" пытались штурмовать позиции наших бойцов.

Ликвидацией противника занимались военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады. Видео опубликовали на канале 1-го механизированного батальона 3-й ОШБр в Telegram.

Успешно поразить живую силу противника удалось с помощью минометных расчетов 1-го механизированного батальона и артиллерийского дивизиона "Команда Выстрел".

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"Контракт окончен. Это кадры совместной работы "Команда-выстрел" и минометов 1-го мехбата 3 ОШБр. А сколько мертвых вагнеров насчитали вы?" – говорится в сообщении.

Видео дня

На видео можно увидеть кадры разведки поля боя после боевых действий. Украинские военные насчитали по меньшей мере 17 ликвидированных российских оккупантов.

Напомним, ранее украинские защитники на восточном направлении из дрона выследили российских оккупантов, обустраивавших себе позиции. Враг был ликвидирован точным сбросом с беспилотника.

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