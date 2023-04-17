Українські військові ліквідували ЗРК 'Стріла-10' на Луганщині (відео)

Українські військові продовжують героїчно знищувати окупантів та стримувати загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 26-ї артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича обороняють позиції на Луганщині.

Напередодні вони знищили російський зенітний ракетний комплекс "Стріла-10". Про це повідомили на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

"У Луганській області 26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича вражає ворожий ЗРК", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як українські військові виявили розташування ворожого ЗРК. На наступних кадрах видно, як артилеристи знищують техніку окупантів.

Відео дня

Точний час та місце ліквідації зенітно-ракетного комплексу не повідомляється з міркувань безпеки.

Довідково:

Зенітний ракетний комплекс "Стріла-10" призначений для знищення літаків, вертольотів, крилатих ракет та інших повітряних цілей, що візуально спостерігаються, на висотах від 25 до 3500 м, дальностях від 800 до 5000 м. Основою комплексу є бойова машина 9А34, виконана на плаваючому та авіатранспортабельному шасі МТЛБ.

Тактико-технічні характеристики ЗРК "Стріла-10":

комплекс забезпечує стрілянину з місця, з коротких зупинок та у русі зі швидкістю до 30 км/год за цілями на зустрічному та наздогінному курсі;

дальність ураження цілей – від 800 до 5000 м;

висота ураження мети – від 25 до 3500 м;

Швидкість цілей, що вражаються: на зустрічних курсах – до 420 м/с; на догінних курсах – до 310 м/с;

ймовірність ураження мети однією ракетою – 0,5 – 0,6;

бойовий комплект (на пусковій установці) – 4 ракети (крім цього, в кормовій частині БМ перевозиться ще один бойовий комплект – 4 ракети);

час переведення ЗРК з похідного положення до бойового – 20 с;

час згортання ЗРК охоче до маршу – 2-3 хв;

час заряджання БМ чотирма ракетами – 3 хв;

Днями бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожий розрахунок ПТКР "Корнет".

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