Українські військові показали знищення піхоти окупантів з дронів (відео)
Українські військові показали знищення ворожої піхоти. Для цього по позиціях окупантів наші захисники завдали ударів з дронів.
Ліквідацією російських військових займалися бійці 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс". Відео опублікували на каналі Сухопутних військ у Telegram.
"Підрозділи бригади відпрацьовують дронами по позиціях противника", – йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити, як наші військові використовують дрони для скидання гранат на позиції ворога. Піхота та боєкомплект російських підрозділів успішно знищений.
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"Ось навіщо нам потрібні пташки.Більше пташок, у ворога менше бажання наступати… Підрозділи бригади відпрацьовують дронами по позиціях противника", – додали бійці бригади.
Точний час та місце ліквідації окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.
Раніше українські військові показали, як відбили ворожий штурм в районі Авдіївки на Донеччині. Ворог намагався атакувати танком та піхотою.
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