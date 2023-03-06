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Война в Украине

Украинские военные показали уничтожение пехоты оккупантов из дронов (видео)

Максим Карпенко

Украинские военные показали уничтожение пехоты оккупантов из дронов (видео)

Украинские военные показали уничтожение вражеской пехоты. Для этого по позициям оккупантов наши защитники нанесли удары с дронов.

Ликвидацией русских военных занимались бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Видео опубликовали на канале Сухопутных войск в Telegram.

"Подразделения бригады отрабатывают дронами по позициям противника", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как наши военные используют дроны для сброса гранат на позиции врага. Пехота и боекомплект российских подразделений успешно уничтожен.

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"Вот зачем нам нужны птички. Больше птичек, у врага меньше желания наступать… Подразделения бригады отрабатывают дронами по позициям противника", – добавили бойцы бригады.

Точное время и место ликвидации оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Ранее украинские военные показали, как отразили вражеский штурм в районе Авдеевки Донецкой области. Враг пытался атаковать танком и пехотой.

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Война в Украине