Українські військові знищили російський склад боєприпасів під Бахмутом (відео)
Українські військові продовжують знищувати склади з боєприпасами окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, ліквідація снарядів відбулася на Донеччині, на Бахмутському напрямку.
Там оператор Армії дронів з підрозділу CODE 9.2 знищив склад БК росіян. Про це повідомив у телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Яскравий вибух – результат роботи підрозділу CODE 9.2 звичайним Мавіком. Воїни відстежили розташування складу, а потім уразили об’єкт точним пострілом", – йдеться в повідомленні.
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На відео можна побачити, як вибухають снаряди окупантів внаслідок точного удару оператора.
Точний час та місце знищення складу боєприпасів не повідомляється з міркувань безпеки.
Нагадаємо, бійці 23-ї ОБр ОГП "Хортиця" знищили спостережний пункт росіян на території Запорізької області.
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