Украинские военные уничтожили российский склад боеприпасов под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать склады с боеприпасами оккупантов на разных участках фронта. В частности, ликвидация снарядов произошла в Донецкой области, на Бахмутском направлении.

Там оператор Армии дронов из подразделения CODE 9.2 уничтожил склад БК россиян. Об этом сообщил в телеграмме министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Яркий взрыв – результат работы подразделения CODE 9.2 обычным Мавиком. Воины отследили расположение склада, а затем поразили объект точным выстрелом", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть, как взрываются снаряды оккупантов в результате точного удара оператора.

Точное время и место уничтожения боеприпасов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, бойцы 23-й ОБР ОГП "Хортица" уничтожили наблюдательный пункт россиян на территории Запорожской области.

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