Українські військові знищили ворожий міномет 'Тюльпан' поблизу Мар'їнки (відео)

Українські військові на Донеччині виявили та знищили російський самохідний важкий міномет 2С4 "Тюльпан". Техніка окупантів розташовувалася поблизу Мар'їнки.

Ліквідувати "Тюльпан" змогли бійці 79-ї десантно-штурмової бригади спільно з воїнами 55-ї артилерійської бригади ЗСУ. Про це повідомив військовий оглядач Пол Джавін (Paul Jawin) у Twitter.

"Спільна робота аеророзвідки 79-ї десантно-штурмової бригади та артилерії 55-ї артилерійської бригади ЗСУ. У Мар'їнці Донецької області знищено російський 240-мм самохідний важкий міномет 2С4 "Тюльпан", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

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На відео можна побачити, як аеророзвідники виявили ворожу техніку, а вже на наступних кадрах показано знищення міномета. Внаслідок влучання снарядів, бойова машина загорілася, що призвело до детонації боєкомплекту.

Точний час та місце знищення ворожого "Тюльпана" не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше спецпризначенці СБУ за одну ніч "мінуснули" десять російських танків та один бронетранспортер.

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