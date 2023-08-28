Українські військові вперше знищили рідкісну 'Свет-КУ' окупантів на Луганщині (відео)

Українські військові вперше знищили рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби "Свет-КУ". Це сталося на Луганщині.

Комплекс виявили у тилу ворога. Про це повідомив радник міністра зі стратегічних галузей промисловості Ярослав "Локі" Олійник.

"В Україні його помічали тричі – у 2016, 2020 та 2021 роках на окупованій Луганщині. Цього разу його виявили в тилу ворога, де росіяни не очікували, що знайдуть. Це перше зафіксоване руйнування", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити, як українські військові виявили розташування комплексу. На наступних кадрах видно потужний вибух.

Додамо, РБ-636 "Свет-КУ" взяли на озброєння у 2012 році. Він призначений для оцінки електромагнітного оточення, пошуку, виявлення, та експрес-аналізу радіовипромінювання. Комплекс також може стежити за ситуацією та захищати дані від витоків.

Нагадаємо, 18 серпня кілька вибухів пролунали в окупованому Енергодарі. Було підірвано кабінет так званого начальника поліції міста під час наради.

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