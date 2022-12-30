Українські захисники 'поставили на ноги' окупанта, що прикидався мертвим (відео)

Бійці Збройних Сил України показали на прикладі, чому оператори дронів інколи скидають боєприпаси на росіян, які не рухаються. Виявляється, що інтервенти можуть прикидатися, аби їх вважали мертвими.

Так, на одному з напрямків фронту оператори дрона засікли окупанта, який лежав посеред землі. Спочатку здалося, що він вже загинув, однак коли біля нього вибухнув снаряд, інтервент дивним чином "воскрес" – скочив на ноги та чимдуж побіг.

Потім він упав та знову прикинувся мертвим, але передумав та вирішив тікати від дрона.

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Подальша доля російського бойовика не відома, проте навряд чи оператори дронів могли дати йому далеко втекти, недарма ж їх називають "очима бога війни".

Нагадаємо, оператори дронів продовжують нищити окупантів на відстані, так одним дроном, було знищено цілий склад протитанкових мін окупантів.

Додамо, поки в Міноборони розробляють новітні моделі дронів, бійці на фронті майструють з наданих дронів зброю для вбивства.

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