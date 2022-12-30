Украинские защитники 'поставили на ноги' притворявшегося мертвым оккупанта (видео)

Бойцы Вооруженных Сил Украины показали на примере, почему операторы дронов иногда сбрасывают боеприпасы на движущихся россиян. Оказывается, что интервенты могут притворяться, чтобы их считали мертвыми.

Так, на одном из направлений фронта операторы дрона засекли лежащего посреди земли оккупанта. Сначала показалось, что он уже погиб, однако когда возле него взорвался снаряд, интервент чудесным образом "воскрес" - вскочил на ноги и побежал.

Затем он упал и снова притворился мертвым, но передумал и решил бежать от дрона.

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Дальнейшая судьба русского боевика не известна, однако вряд ли операторы дронов могли дать ему далеко уйти, не зря их называют "глазами бога войны".

Напомним, операторы дронов продолжают уничтожать оккупантов на расстоянии, так одним дроном, был уничтожен целый состав противотанковых мин оккупантов.

Добавим, пока в Минобороны разрабатывают новейшие модели дронов, бойцы на фронте сооружают из предоставленных дронов оружие для убийства.

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