Українських ФОПів зобов'язали подавати новий звіт: кого стосується і як себе перевірити

З липня 2025 року в Україні вступили в силу нові правила, що зобов'язують окремих фізичних осіб-підприємців (ФОП) подавати додатковий звіт, але не до податкової служби, а до Державної служби статистики. Водночас більшість ФОПів не повинні хвилюватися через ці зміни.

Про це повідомив податковий консультант Михайло Смокович, пише OBOZ.UA. Він зазначив, на даний момент подати статистичний звіт мають обов'язок лише деякі категорії ФОПів:

підприємці, які займаються виробництвом промислової продукції;

підприємці, які здійснюють вантажні та пасажирські перевезення.

Щоб з'ясувати, чи необхідно подавати звіт, слід відвідати офіційний сайт Державної служби статистики (Держстат) та перейти до розділу "Кабінет респондента".

Як зайти в кабінет респондента на Держстаті. Джерело: ukrstat.gov.ua (скріншот)

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Далі потрібно пройти процес реєстрації або увійти в особистий кабінет, якщо ви вже зареєстровані. Для ФОП передбачена реєстрація як "фізичної особи", використовуючи ключі ЕЦП (наприклад, через BankID).

Після входу в кабінет з'явиться повідомлення. Якщо з'явиться напис: "Увага, ви не залучені до звітності до органів державної статистики в поточному періоді", це означає, що подавати новий звіт не потрібно.

Який розмір штрафу за неподання статистичного звіту

Якщо ФОП належить до однієї з категорій, що зобов'язані подавати звіт, відповідальність за його неподачу не є значною. Закон визначає штраф у межах від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає від 51 до 85 гривень.

Отже, більшість ФОПів в Україні не зобов'язані подавати цей новий статистичний звіт. Для жменьки тих, до кого він застосовується, ризики є мінімальними, як зазначає Смокович.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кого з українців змушують відкривати ФОП.

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