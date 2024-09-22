Українських чоловіків призовного віку хочуть повернути додому: нова ініціатива від однієї з країн ЄС

В Нідерландах розглядають способи для повернення українців призовного віку до їхньої батьківщини. На даний момент біженці з України продовжують отримувати соціальну допомогу.

Про це заявив прем'єр-міністр Дік Схооф, повідомляє видання Algemeen Dagblad.

За його словами, йдеться не про використання примусових заходів, а радше про стимулювання. Прем'єр озвучив цю позицію під час обговорення міграційної політики в парламенті, відповідаючи на запитання лідера "Партії Свободи" Герта Вілдерса.

Читайте також: В Україні зміниться порядок видачі повісток

Вілдерс висловив занепокоєння тим, що "десятки тисяч" українських чоловіків перебувають у Нідерландах, тоді як український уряд прагне їх повернення для захисту країни або участі у відбудові.

"Я вважаю цілком нормальним, що коли ваша країна перебуває у стані війни, ви допомагаєте захищати свою власну країну", – зазначив Вілдерс.

Дік Схооф підкреслює, що має намір обговорити це питання спільно з Україною. Він також зазначив, що українські біженці, як і раніше, мають доступ до притулку, медичних послуг, роботи та освіти.

За даними видання, восени минулого року в Нідерландах перебувало понад 19 тисяч українських чоловіків призовного віку. Всього було зареєстровано близько 39 тисяч українських чоловіків. Кількість жінок була більшою – 63 тисячі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що німецька опозиція також хоче повертати військовозобов'язаних біженців до України.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!