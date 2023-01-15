Українським біженцям розповіли, де за кордоном можна отримати безплатну психологічну допомогу

Українські біженці, які втекли від війни за кордон, можуть отримати безкоштовну фахову психологічну допомогу. Для цього їм необхідно звернутися за наведеними нижче контактами.

Також за допомогою можуть звертатися внутрішньопереміщені особи. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що психологічну допомогу біженцям з України за кордоном надають на спеціалізованих гарячих лініях Міжнародної організації з міграції. у відомстві оприлюднили контакти у деяких країнах Європи:

Чехія: +420 800 050 770,

Польща: +48 800 088 091,

Велика Британія: +44 808 164 8668.

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Звертатися за вказаними номерами можна у будь-який день тижня, з 10:00 до 20:00.

Своєю чергою ВПО можуть отримати безоплатну психологічну допомогу за номером: 0 800 100 102. Звертатися можна щодня з 10:00 до 20:00.

Нагадаємо, раніше Uaportal розповідав, які з країн продовжують приймати громадян з України та виплачують грошову допомогу якнайбільше.

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