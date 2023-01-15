Украинским беженцам рассказали, где за границей можно получить бесплатную психологическую помощь

Украинские беженцы, сбежавшие от войны за границу, могут получить бесплатную профессиональную психологическую помощь. Для этого им необходимо обратиться за приведенными ниже контактами.

Также за помощью могут обращаться внутриперемещенные лица. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что психологическую помощь беженцам из Украины за границей оказывают на специализированных горячих линиях Международной организации по миграции. в ведомстве обнародовали контакты в некоторых странах Европы:

Чехия: +420 800 050 770,

Польша: +48 800 088 091,

Великобритания: +44 808 164 8668.

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Обращаться по указанным номерам можно в любой день недели с 10:00 до 20:00.

В свою очередь ВПЛ могут получить бесплатную психологическую помощь по номеру: 0 800 100 102. Обращаться можно ежедневно с 10:00 до 20:00.

Напомним, ранее Uaportal рассказывал, какие из стран продолжают принимать граждан из Украины и выплачивают денежную помощь больше.

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