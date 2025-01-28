Українським пенсіонерам розповіли про 5 популярних пільг у 2025 році, про які вони могли не знати

Пенсіонери можуть навіть не підозрювати про деякі пільги, які гарантуються законодавством. Це стосується як безкоштовної юридичної підтримки, так і звільнення від окремих видів податків.

У 2025 році пенсіонери в Україні матимуть можливість скористатися низкою пільг і послуг, які надаються безкоштовно або зі знижками, повідомляє 24 Канал. Мова йде про наступний список пільг:

Безкоштовний проїзд у громадському та приміському транспорті за наявності пенсійного посвідчення, яке потрібно пред'явити водієві.

Звільнення від сплати земельного податку відповідно до статті 281.1 Податкового кодексу України, за умови, що площа земельної ділянки не перевищує встановлені ліміти.

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Безкоштовна або зі знижкою первинна юридична допомога. Вторинна юридична підтримка надається, якщо пенсія пенсіонера не перевищує 4 722 гривні, або менше ніж 6 056 гривень в осіб з інвалідністю.

Можливість оформити субсидії для оплати житлово-комунальних послуг.

Безкоштовне користування платними парковками відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №585 (Пункт 4).

Для підтвердження право на певні пільги пенсіонеру достатнього пред'явити пенсійне посвідчення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що для пенсіонерів зміняться правила оплати за комунальні послуги.

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